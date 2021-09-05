[目的/ 意义]个人涉疫信息在后疫情时代体现出了不同于重大疫情期间的控制特点和价值。研究个人涉疫信息的控制特点、方式以及具体实现路径,为后疫情时代中公众知情利益和个人信息利益的协调提出优化策略。[方法/ 过程]通过分析重大疫情期间与后疫情时代的区别,总结后疫情时代个人涉疫信息的控制特殊性:区域性抗疫与非疫区防疫的信息控制并存。结合重大疫情下个人信息的控制风险及经验,以场景理论的视角,对不同涉疫场景下的信息控制思路和方式做出修正。[结论/ 结果]通过研究,划分出六类不同的涉疫信息控制场景,对不同场景之下信息控制者设定不同的权限,并在不同场景下限定个人信息的使用范围。最后,在信息获取、存储、使用、披露以及再利用或被遗忘等五个阶段,实现个人信息保护的具体路径。