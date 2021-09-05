[1]阮光册 涂世文 田 欣 张 莉.多特征融合的英文科技文献增量式人名消歧应用研究*[J].情报杂志,2021,40(09):147.
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多特征融合的英文科技文献增量式人名消歧应用研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年09期
- 页码:
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147
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-09-05
文章信息/Info
- Title:
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Application Research of Incremental Person Name Disambiguation in EnglishScientific and Technological Literature Based on Multi Feature Fusion
- 作者:
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阮光册1 涂世文1 田 欣2 张 莉2
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1. 华东师范大学经济与管理学部信息管理系 上海 200241;2. 上海科技发展有限公司 上海 200235
- 关键词:
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人名消歧; 科技文献; 多特征融合; BERT; XGBoost
- 摘要:
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[目的/ 意义] 英文作者重名现象十分普遍,为解决科技文献增量式人名消歧问题,以提高学术检索平台作者检索的精度。[方法/ 过程]提出一种融合文献外部基本特征和内部语义特征的人名消歧方法,解决新增英文学术文献作者归属的问题。首先,提取学术文献中人名消歧所需的元数据字段,采用BERT 模型对元数据中包含语义信息的文本内容进行向量表示;随后,将融合多特征的数据输入XGBoost,完成机器学习;最后,用学习好的模型实现新增文献的作者分配。[结果/ 结论]通过实验对比,该方法表现出较好的效果, F1 取得了95. 6%的分值。
更新日期/Last Update:
1900-01-01