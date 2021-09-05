[目的/ 意义] 英文作者重名现象十分普遍,为解决科技文献增量式人名消歧问题,以提高学术检索平台作者检索的精度。[方法/ 过程]提出一种融合文献外部基本特征和内部语义特征的人名消歧方法,解决新增英文学术文献作者归属的问题。首先,提取学术文献中人名消歧所需的元数据字段,采用BERT 模型对元数据中包含语义信息的文本内容进行向量表示;随后,将融合多特征的数据输入XGBoost,完成机器学习;最后,用学习好的模型实现新增文献的作者分配。[结果/ 结论]通过实验对比,该方法表现出较好的效果, F1 取得了95. 6%的分值。