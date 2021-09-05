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¡¶Çé±¨ÔÓÖ¾¡·[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

¾í:
40
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2021Äê09ÆÚ
Ò³Âë:
58
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³ö°æÈÕÆÚ:
2021-09-05

ÎÄÕÂÐÅÏ¢/Info

Title:
Research on Industrial Competitive Intelligence of Biomedical Industryin View Holistic National Security Architecture
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1. ±±¾©ÊÐ¿ÆÑ§¼¼ÊõÇé±¨ÑÐ¾¿Ëù ±±¾© 100044;2. ±±¾©¿Æ¼¼Õ½ÂÔ¾ö²ß×ÉÑ¯ÖÐÐÄ ±±¾© 100044; 3. ±±¾©³ÇÊÐÏµÍ³¹¤³ÌÑÐ¾¿ÖÐÐÄ ±±¾© 100044
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ÏàËÆÎÄÏ×/References:

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¸üÐÂÈÕÆÚ/Last Update: 1900-01-01