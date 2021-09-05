[1]刘 妃 曹 敏 左美云.辟谣平台的评价指标体系构建及实证研究*[J].情报杂志,2021,40(09):95.
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辟谣平台的评价指标体系构建及实证研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年09期
- 页码:
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95
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-09-05
文章信息/Info
- Title:
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Construction and Empirical Research on Evaluation Index Systemof Rumor-refuting Platforms
- 作者:
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刘 妃 曹 敏 左美云
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中国人民大学信息学院/ 智慧养老研究所 北京 100872
- 关键词:
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谣言; 辟谣平台; 评价指标体系; 虚假信息; 信息生态
- 摘要:
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[目的/ 意义]自新冠肺炎疫情爆发以来,“信息疫情”成为人类与病毒抗争的“第二战场”,构建科学、客观的辟谣平台评价指标体系,对于用户选择权威、可靠、及时的“防疫工具”具有重要参考价值。[ 方法/ 过程] 基于信息生态系统理论和德尔菲法,构建得到3 个维度、6 个指标的评价体系,采用客观数据进行指标测量,等级评分法进行指标归一化,两两比较法进行指标赋权,最后选取29 个辟谣平台进行实证分析。[结果/ 结论]实证结果表明指标体系的可操作性和实践应用价值较高,为用户决策和辟谣平台优化运营提供了有效借鉴。
更新日期/Last Update:
1900-01-01