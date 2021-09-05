[目的/ 意义]自新冠肺炎疫情爆发以来,“信息疫情”成为人类与病毒抗争的“第二战场”,构建科学、客观的辟谣平台评价指标体系,对于用户选择权威、可靠、及时的“防疫工具”具有重要参考价值。[ 方法/ 过程] 基于信息生态系统理论和德尔菲法,构建得到3 个维度、6 个指标的评价体系,采用客观数据进行指标测量,等级评分法进行指标归一化,两两比较法进行指标赋权,最后选取29 个辟谣平台进行实证分析。[结果/ 结论]实证结果表明指标体系的可操作性和实践应用价值较高,为用户决策和辟谣平台优化运营提供了有效借鉴。