[目的/ 意义]拜登政府提前发布《临时国家安全战略指南》,传达关于美国政府对当前国际安全环境的判断。从话语分析角度解读该战略文件,有助于补充发掘拜登政府国家安全战略的新特点、新规律、新动向,补充现有研究。[方法/ 过程]基于话语分析视角,以《临时国家安全战略指南》及拜登内阁成员公开讲话作为真实语料,综合使用批评隐喻分析、社会行为者网络以及语料库辅助话语研究相结合的方法。[结果/ 结论]话语分析是情报分析的重要工具,解读拜登政府《临时国家安全战略指南》发现,拜登政府将强势争取世界领导地位,积极修复盟友关系,采取一切手段对抗、消减“中国对美威胁”,同时有效推动美国国内安全问题的解决。