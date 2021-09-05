[1]刘博怡.拜登政府《临时国家安全战略指南》解读―――基于话语分析的视角[J].情报杂志,2021,40(09):12.
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拜登政府《临时国家安全战略指南》解读―――基于话语分析的视角()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年09期
- 页码:
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12
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-09-05
文章信息/Info
- Title:
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Interpreting Interim National Security Strategic Guidance:A Discourse Analysis Perspective
- 作者:
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刘博怡
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国防科技大学国际关系学院 南京 210039
- 关键词:
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拜登政府; 临时国家安全战略指南; 话语分析; 语料库
- 摘要:
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[目的/ 意义]拜登政府提前发布《临时国家安全战略指南》,传达关于美国政府对当前国际安全环境的判断。从话语分析角度解读该战略文件,有助于补充发掘拜登政府国家安全战略的新特点、新规律、新动向,补充现有研究。[方法/ 过程]基于话语分析视角,以《临时国家安全战略指南》及拜登内阁成员公开讲话作为真实语料,综合使用批评隐喻分析、社会行为者网络以及语料库辅助话语研究相结合的方法。[结果/ 结论]话语分析是情报分析的重要工具,解读拜登政府《临时国家安全战略指南》发现,拜登政府将强势争取世界领导地位,积极修复盟友关系,采取一切手段对抗、消减“中国对美威胁”,同时有效推动美国国内安全问题的解决。
更新日期/Last Update:
1900-01-01