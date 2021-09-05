[1]廖 婷 刘召栋 李维思 史 敏 许明金 文晓芬.面向企业的竞争情报服务商业模式构建研究*[J].情报杂志,2021,40(09):73.
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面向企业的竞争情报服务商业模式构建研究*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
40
期数:
2021年09期
页码:
73
栏目:
出版日期:
2021-09-05

文章信息/Info

Title:
Research on Business Model of Enterprise Competitive Intelligence Service
作者:
廖 婷1 刘召栋1 李维思1 史 敏2 许明金1 文晓芬1
1. 湖南省科学技术信息研究所 长沙 410001;2. 湖南农业大学 长沙 410128
关键词:
竞争情报企业竞争情报服务商业模式科技情报研究机构企业创新
摘要:
[目的/ 意义] 针对面向企业的竞争情报服务开展商业模式构建研究,对推动科技情报研究机构服务企业创新发展有着积极作用。[方法/ 过程]采用理论和实践相结合的方法,先构建面向企业的竞争情报服务商业模式,再以湖南省科学技术信息研究所实施的3 个企业竞争情报服务案例开展实证研究。[结果/ 结论]构建了由用户需求、关键流程、关键资源和盈利模式四个相互关联要素组成的面向企业的竞争情报服务商业模式,并通过不同类型的企业竞争情报服务案例开展实证研究,验证了面向企业的竞争情报服务商业模式的有效性。

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更新日期/Last Update: 1900-01-01