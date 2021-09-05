[目的/ 意义] 针对面向企业的竞争情报服务开展商业模式构建研究,对推动科技情报研究机构服务企业创新发展有着积极作用。[方法/ 过程]采用理论和实践相结合的方法,先构建面向企业的竞争情报服务商业模式,再以湖南省科学技术信息研究所实施的3 个企业竞争情报服务案例开展实证研究。[结果/ 结论]构建了由用户需求、关键流程、关键资源和盈利模式四个相互关联要素组成的面向企业的竞争情报服务商业模式,并通过不同类型的企业竞争情报服务案例开展实证研究,验证了面向企业的竞争情报服务商业模式的有效性。