[目的/ 意义]迄今,《国家情报法》已经施行三年有余,鉴于“法律的生命在于实践”,因此,利用“法益”理论,可以重新对《国家情报法》中的相关内容进行评估,并为后《国家情报法》时代的国家安全情报法律体系建设提供行动方案。[方法/ 过程]以“法益变迁”为基本切入维度,可以识别出后《国家情报法》时代的国家安全情报法律体系建设可能面临的问题。[结果/ 结论]应以“一体多元”作为后《国家情报法》时代安全情报法律体系建构的基本原则;以“逻辑自洽”作为后《国家情报法》时代安全情报法律体系建构的实体路径;以“ 价值调适”作为后《国家情报法》时代安全情报法律体系建构的立法理念。