[1]廉 睿 宋宏飞 卫跃宁 江嘉浩.后《国家情报法》时代的国家安全情报法律体系建设*―――以“ 法益”理论为视角[J].情报杂志,2021,40(09):26.
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后《国家情报法》时代的国家安全情报法律体系建设*―――以“ 法益”理论为视角()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年09期
- 页码:
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26
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-09-05
文章信息/Info
- Title:
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The Construction of National Security Information Legal Systemin the Post National Intelligence Law Era―――From the Perspective of "Legal Interest" Theory
- 作者:
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廉 睿1; 2; 3 宋宏飞2 卫跃宁3 江嘉浩2
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1. 烟台大学马克思主义学院 烟台 264000 ;2. 渤海大学法学院 锦州 121000; 3. 中国政法大学刑事司法学院 北京 100081
- 关键词:
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《国家情报法》; 安全情报法律体系; “法益”理论; 一体多元; 《反间谍法》; 《反恐怖主义法》
- 摘要:
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[目的/ 意义]迄今,《国家情报法》已经施行三年有余,鉴于“法律的生命在于实践”,因此,利用“法益”理论,可以重新对《国家情报法》中的相关内容进行评估,并为后《国家情报法》时代的国家安全情报法律体系建设提供行动方案。[方法/ 过程]以“法益变迁”为基本切入维度,可以识别出后《国家情报法》时代的国家安全情报法律体系建设可能面临的问题。[结果/ 结论]应以“一体多元”作为后《国家情报法》时代安全情报法律体系建构的基本原则;以“逻辑自洽”作为后《国家情报法》时代安全情报法律体系建构的实体路径;以“ 价值调适”作为后《国家情报法》时代安全情报法律体系建构的立法理念。
更新日期/Last Update:
1900-01-01