[目的/ 意义]网络舆情危机从触发的主体、内容以及传播机制来看,均可视为一类复杂的高维安全问题,其作用机制复杂,后果严重且难以预测。因此简化舆情危机预警难度的方法研究具有十分重要的理论和现实意义。[方法/ 过程]以网络舆情危机警级难以界定为着眼点,针对其多维性特征,从舆情主体、舆情内容和舆情传播3 个维度出发,将系统安全降维理论运用到网络舆情危机预警中,构建了基于安全系统降维理论的网络舆情危机预警指标体系及预警方法,最后通过实例验证了该预警方法的实用性与可行性。[结果/ 结论]结果表明,此方法为网络舆情危机预警提供了新的解决思路,简化了预警的难度,极大体现了系统降维的优势。