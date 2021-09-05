[1]李启月 杨晓枭 黄 兴 王宏伟 魏新傲 吕雯婷.基于系统安全降维理论的网络舆情危机预警方法研究*[J].情报杂志,2021,40(09):88.
点击复制

基于系统安全降维理论的网络舆情危机预警方法研究*()
分享到：

《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
40
期数:
2021年09期
页码:
88
栏目:
出版日期:
2021-09-05

文章信息/Info

Title:
Research on Early Warning Methods of Network Public Opinion CrisisBased on System Security and Dimensionality Reduction Theory
作者:
李启月 杨晓枭 黄 兴 王宏伟 魏新傲 吕雯婷
中南大学资源与安全工程学院 长沙 410083
关键词:
系统安全降维理论网络舆情预警指标体系预警方法降维优势
摘要:
[目的/ 意义]网络舆情危机从触发的主体、内容以及传播机制来看,均可视为一类复杂的高维安全问题,其作用机制复杂,后果严重且难以预测。因此简化舆情危机预警难度的方法研究具有十分重要的理论和现实意义。[方法/ 过程]以网络舆情危机警级难以界定为着眼点,针对其多维性特征,从舆情主体、舆情内容和舆情传播3 个维度出发,将系统安全降维理论运用到网络舆情危机预警中,构建了基于安全系统降维理论的网络舆情危机预警指标体系及预警方法,最后通过实例验证了该预警方法的实用性与可行性。[结果/ 结论]结果表明,此方法为网络舆情危机预警提供了新的解决思路,简化了预警的难度,极大体现了系统降维的优势。

相似文献/References:

[1]陈摇强,曾润喜,徐晓林.网络舆情反沉默螺旋研究―――以“ 中华女事件”为例[J].情报杂志,2010,(08):5.
[2]张一文,齐佳音,马君,等.网络舆情与非常规突发事件作用机制―――基于系统动力学建模分析[J].情报杂志,2010,(09):1.
[3]丁菊玲,勒中坚,王根生.我国网络舆情危机预警研究探讨[J].情报杂志,2010,(10):5.
[4]姜 景 王文韬.面向突发公共事件舆情的政务抖音研究*―――兼与政务微博的比较[J].情报杂志,2020,(01):100.
[5]刘 焕.公共事件中政府回应对公众认知偏差的影响*[J].情报杂志,2020,(01):107.
[6]李燕丽 方凡舒.基于GMCR 的网络舆情四极博弈研究[J].情报杂志,2020,(07):101.
[7]党生翠.网络舆情利益相关者研究述评*[J].情报杂志,2020,(01):115.
[8]邢鹏飞 李鑫鑫.重大疫情防控中网络舆情形成机制及引导策略研究*―――基于新冠肺炎疫情期间网络舆情文本的质性分析[J].情报杂志,2020,(07):67.
[9]孟骊超 来 爽.我国网络舆情主体博弈的文献综述*[J].情报杂志,2019,(09):105.
[10]李艺全 张燕刚.高校网络舆情共振现象仿真及应对策略研究*[J].情报杂志,2019,(12):107.

更新日期/Last Update: 1900-01-01