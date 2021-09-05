[1]李梦婷 石 进 李 明.国家科技竞争情报态势感知研究*[J].情报杂志,2021,40(09):52.
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国家科技竞争情报态势感知研究*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
40
期数:
2021年09期
页码:
52
栏目:
出版日期:
2021-09-05

文章信息/Info

Title:
Research on Situation Awareness of National Science and TechnologyCompetitive Intelligence
作者:
李梦婷 石 进 李 明
南京大学信息管理学院 南京 210023
关键词:
国家安全竞争情报态势感知“卡脖子”技术
摘要:
[目的/ 意义]“卡脖子”技术与颠覆性技术难以突破和提升已成为我国高质量发展面临的严峻挑战。该文将态势感知的思想引入国家科技竞争情报活动场景,构建用于战略决策支持和咨询的态势感知体系,有助于掌握科研领域的新变化和新趋势,预见国家科技安全风险和威胁,并形成我国的科技竞争优势。[方法/ 过程] 利用文献调研法,分析现有科技竞争情报及竞争情报系统研究的不足之处,引入态势感知思想,提出构建基于态势感知的国家科技竞争情报系统模型。[结果/ 结论]国家科技竞争情报态势感知研究为竞争情报领域注入新的活力,构建的模型由科技竞争情报态势觉察、科技竞争情报态势理解和科技竞争情报态势投射三个子系统组成,实现国家因科学技术掌握不足而面临的风险的感知,同时预测未来科技走向,辅助科研决策,提升国家科研竞争实力,最终达到维护国家安全的目的。

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更新日期/Last Update: 1900-01-01