[目的/ 意义]基于二维独立性识别高校智库运行模式的不同类型,通过案例比较,为高校智库提供类型转化路径和运行机制建议。[方法/ 过程]从高校智库与政府的独立性、高校智库与隶属高校的独立性两个维度,识别了双高、高低、低高、双低四种高校智库,并以某省为例进行比较案例研究。[结果/ 结论] 研究发现,双高、高低、低高、双低的运行模式分别具有明星、挂靠、平台、双轨特征;双低型运行模式是多数高水平高校智库的选择;加强“ 旋转门”机制、创新合作机制有助于打造低政府独立性,完善“小机构+大网络”有利于打造低隶属高校独立性;双高型智库可以通过塑造媒体影响力来提升政府关注度,双低型智库应尽快摆脱“挂靠”特征。