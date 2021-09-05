[1]黄清子 马 亮.二维独立性视角下的高校智库运行模式*―――基于某省的比较案例研究[J].情报杂志,2021,40(09):201.
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二维独立性视角下的高校智库运行模式*―――基于某省的比较案例研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年09期
- 页码:
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201
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-09-05
文章信息/Info
- Title:
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The Operation Mode of University Think Tanks from the Perspective ofTwo-Dimensional Independence―――A Comparative Case Study of a Province
- 作者:
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黄清子1 马 亮1; 2
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1. 中国人民大学国家发展与战略研究院 北京 100872;2. 中国人民大学公共管理学院 北京 100872
- 关键词:
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高校智库; 运行模式; 独立性; 比较案例研究
- 摘要:
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[目的/ 意义]基于二维独立性识别高校智库运行模式的不同类型,通过案例比较,为高校智库提供类型转化路径和运行机制建议。[方法/ 过程]从高校智库与政府的独立性、高校智库与隶属高校的独立性两个维度,识别了双高、高低、低高、双低四种高校智库,并以某省为例进行比较案例研究。[结果/ 结论] 研究发现,双高、高低、低高、双低的运行模式分别具有明星、挂靠、平台、双轨特征;双低型运行模式是多数高水平高校智库的选择;加强“ 旋转门”机制、创新合作机制有助于打造低政府独立性,完善“小机构+大网络”有利于打造低隶属高校独立性;双高型智库可以通过塑造媒体影响力来提升政府关注度,双低型智库应尽快摆脱“挂靠”特征。
更新日期/Last Update:
1900-01-01