[目的/ 意义]从养老服务视角为城市老年人用户构建用户画像,从而更有针对性地为老年人提供养老服务,提升用户体验。[方法/ 过程]采用层级标签用户画像构建方法,通过用户画像来实现老年人养老服务数据的深度挖掘;在此基础上提炼出用户价值类别和真实服务需求两个第四层标签。[结果/ 结论]基于真实平台数据进行了实证研究,验证了用户画像模型的可行性。