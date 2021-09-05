[1]何振宇 朱庆华 白 玫.养老服务视角下城市老年人用户画像构建*[J].情报杂志,2021,40(09):154.
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养老服务视角下城市老年人用户画像构建*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
40
期数:
2021年09期
页码:
154
栏目:
出版日期:
2021-09-05

文章信息/Info

Title:
The Construction of Urban Elderly User Portrait from the Perspectiveof Pension Service
作者:
何振宇1 朱庆华1 白 玫2
1. 南京大学信息管理学院 南京 210023;2. 南京大学工程管理学院 南京 210093
关键词:
养老服务用户画像RFM 模型BP 神经网络城市老年人
摘要:
[目的/ 意义]从养老服务视角为城市老年人用户构建用户画像,从而更有针对性地为老年人提供养老服务,提升用户体验。[方法/ 过程]采用层级标签用户画像构建方法,通过用户画像来实现老年人养老服务数据的深度挖掘;在此基础上提炼出用户价值类别和真实服务需求两个第四层标签。[结果/ 结论]基于真实平台数据进行了实证研究,验证了用户画像模型的可行性。

相似文献/References:

[1]任中杰 张 鹏 兰月新 张 琦 夏一雪 崔彦琛.面向突发事件的网络用户画像情感分析*―――以天津“8・12”事故为例[J].情报杂志,2019,(11):126.

更新日期/Last Update: 1900-01-01