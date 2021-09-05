[1]何振宇 朱庆华 白 玫.养老服务视角下城市老年人用户画像构建*[J].情报杂志,2021,40(09):154.
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养老服务视角下城市老年人用户画像构建*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年09期
- 页码:
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154
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-09-05
文章信息/Info
- Title:
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The Construction of Urban Elderly User Portrait from the Perspectiveof Pension Service
- 作者:
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何振宇1 朱庆华1 白 玫2
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1. 南京大学信息管理学院 南京 210023;2. 南京大学工程管理学院 南京 210093
- 关键词:
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养老服务; 用户画像; RFM 模型; BP 神经网络; 城市老年人
- 摘要:
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[目的/ 意义]从养老服务视角为城市老年人用户构建用户画像,从而更有针对性地为老年人提供养老服务,提升用户体验。[方法/ 过程]采用层级标签用户画像构建方法,通过用户画像来实现老年人养老服务数据的深度挖掘;在此基础上提炼出用户价值类别和真实服务需求两个第四层标签。[结果/ 结论]基于真实平台数据进行了实证研究,验证了用户画像模型的可行性。
更新日期/Last Update:
1900-01-01