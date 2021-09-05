[目的/ 意义] 数字化转型已经成为数字经济时代企业运营的趋势,不仅互联网企业天然是数据驱动运营的企业,传统企业也会在数字化转型中日益成为数据驱动运营的企业。在此背景下,数据有效保护与数据高效应用同时成为企业数据资产运营的重要方面。[方法/ 过程]通过构建企业数据保护成熟度评估模型,聚焦于企业数据有效保护问题。以隐私影响评估(PIA)为指引,参考能力成熟度等理论,结合企业数据保护管理实践,构建了包含三个一级指标,十二个二级指标的企业数据保护成熟度评估模型。[结果/ 结论] 运用该模型到国内三个典型行业,为相关行业的企业数据保护提供了针对性建议。