:[目的/ 意义]文化交流推动着不同文明之间互鉴与发展。 探究中华文化在吉尔吉斯斯坦国的认知与接受现 状并提出相应对策,有助于提升我国传统文化对外的影响效力,促进我国和吉尔吉斯斯坦国基于文化的相识、相交、 相通。 [方法/ 过程]利用 WEKA 数据挖掘与分析平台,结合问卷调查法、案例分析法,从认知意愿、传播媒介、传播 内容和传播效果四个维度明晰吉尔吉斯斯坦国对中国文化符号的认知情况,基于此提出提升文化感知效能之路径。 [结果/ 结论]吉尔吉斯斯坦国民众显示出对中国文化强烈的兴趣,对中国传统文化与经典文化元素了解更多,但依 然存在认知渠道单一、感知内容浅显老旧、文化亲切感不足、朋友圈狭窄等问题。 基于此,应从融合新媒体、更新文 化内容、挖掘本土题材、丰富传播主体等方面多维发力,突出文化对话的系统性、现代感与参与感,以增强受众的文 化认同。