[1]张欣 郭继荣 车向前.吉尔吉斯斯坦国对中国文化的感知研究* ―――基于 WEKA 平台对小样本问卷调查的分析[J].情报杂志,2021,40(08):136.
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吉尔吉斯斯坦国对中国文化的感知研究* ―――基于 WEKA 平台对小样本问卷调查的分析()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年08期
- 页码:
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136
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-08-10
文章信息/Info
- Title:
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A Study on the Perception of Chinese Culture in Kyrgyzstan ―An Analysis of Small Sample Questionnaire Survey Based on WEKA Platform
- 作者:
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张欣1; 2 郭继荣1 车向前3
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1. 西安交通大学外国语学院 西安 710049;2. 西北大学外国语学院 西安 710127; 3. 西北工业大学外国语学院 西安 710072
- 关键词:
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WEKA 平台; 文化感知; 文化符号; 吉尔吉斯斯坦
- 摘要:
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:[目的/ 意义]文化交流推动着不同文明之间互鉴与发展。 探究中华文化在吉尔吉斯斯坦国的认知与接受现 状并提出相应对策,有助于提升我国传统文化对外的影响效力,促进我国和吉尔吉斯斯坦国基于文化的相识、相交、 相通。 [方法/ 过程]利用 WEKA 数据挖掘与分析平台,结合问卷调查法、案例分析法,从认知意愿、传播媒介、传播 内容和传播效果四个维度明晰吉尔吉斯斯坦国对中国文化符号的认知情况,基于此提出提升文化感知效能之路径。 [结果/ 结论]吉尔吉斯斯坦国民众显示出对中国文化强烈的兴趣,对中国传统文化与经典文化元素了解更多,但依 然存在认知渠道单一、感知内容浅显老旧、文化亲切感不足、朋友圈狭窄等问题。 基于此,应从融合新媒体、更新文 化内容、挖掘本土题材、丰富传播主体等方面多维发力,突出文化对话的系统性、现代感与参与感,以增强受众的文 化认同。
更新日期/Last Update:
1900-01-01