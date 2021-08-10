[1]肖卫兵.联合国SDG16.10.2信息公开指标内涵及其落实评述[J].情报杂志,2021,40(08):87.
点击复制
联合国SDG16.10.2信息公开指标内涵及其落实评述()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
-
40
- 期数:
-
2021年08期
- 页码:
-
87
- 栏目:
-
- 出版日期:
-
2021-08-10
文章信息/Info
- Title:
-
Commentary of Information Disclosure Indicators and Implementation of SDG16. 10. 2
- 作者:
-
肖卫兵
-
上海政法学院经济法学院 上海 201701
- 关键词:
-
可持续发展目标; 信息公开; 主动公开; 依申请公开; 信息公开指标
- 摘要:
-
:[目的/ 意义]迄今为止全球层面对信息公开法律最重要的一次高级别推动是,信息公开制度颁布和实施情 况被纳入了联合国 2030 年可持续发展目标 16 当中的第 10 个子目标下的第二项指标,即 SDG16. 10. 2 信息公开指 标。 理解其内容和定位对于做好该指标的落实评估非常重要。 作为可持续发展目标之一的 SDG16. 10. 2 信息公开 指标对其他可持续发展目标的落实也具有推动作用。 [方法/ 过程] 随着全球超百个国家采纳了信息公开法,对 SDG16. 10. 2 信息公开指标的评估应侧重在法律实施层面,而该侧重带来的问题是较难建立起一套可供各国间横向 比较以及一国内纵向比较的量化指标评估体系。 作为官方代表的 UNESCO 和作为民间代表的 FOIAnet 联盟分别对 此开始了前期有益探索。 [结果/ 结论]我国未来可在此基础上,结合过往经验,形成自身的评估指标体系,通过年度 评估,不断促进该指标落实的同时同步提升我国信息公开实效。
更新日期/Last Update:
1900-01-01