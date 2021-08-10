:[目的/ 意义]迄今为止全球层面对信息公开法律最重要的一次高级别推动是,信息公开制度颁布和实施情 况被纳入了联合国 2030 年可持续发展目标 16 当中的第 10 个子目标下的第二项指标,即 SDG16. 10. 2 信息公开指 标。 理解其内容和定位对于做好该指标的落实评估非常重要。 作为可持续发展目标之一的 SDG16. 10. 2 信息公开 指标对其他可持续发展目标的落实也具有推动作用。 [方法/ 过程] 随着全球超百个国家采纳了信息公开法,对 SDG16. 10. 2 信息公开指标的评估应侧重在法律实施层面,而该侧重带来的问题是较难建立起一套可供各国间横向 比较以及一国内纵向比较的量化指标评估体系。 作为官方代表的 UNESCO 和作为民间代表的 FOIAnet 联盟分别对 此开始了前期有益探索。 [结果/ 结论]我国未来可在此基础上,结合过往经验,形成自身的评估指标体系,通过年度 评估,不断促进该指标落实的同时同步提升我国信息公开实效。