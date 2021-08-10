[1]周春雷 孟丽慧 李正南.人大复印报刊资料《图书馆学情报学》选文特征分析*[J].情报杂志,2021,40(08):159.
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人大复印报刊资料《图书馆学情报学》选文特征分析*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年08期
- 页码:
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159
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-08-10
文章信息/Info
- Title:
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The Characteristics of Selected Articles Analysis on Library Science and InformationScience from Replicated Journal of Information Center for Social Sciences of RUC
- 作者:
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周春雷1; 2 孟丽慧1 李正南1
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1. 郑州大学信息管理学院 郑州 450001;2. 郑州市数据科学研究中心 郑州 450001
- 关键词:
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人大复印报刊资料; 选文特征; ESI; 单篇论文评价
- 摘要:
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:[目的/ 意义]探讨人大复印报刊资料所收录论文的特征,为优化选文标准以及丰富学术评价方式提供参考。[方法/ 过程]以人大复印报刊资料2000-2019 年收录的图书馆学情报学论文为研究样本,运用文献计量学方法,从入选论文的基本特征、作者、内容和影响力四个方面进行分析。[结果/ 结论]图情类入选论文的发表载体较为权威,内容与当时的领域研究热点基本一致,且注重时效性。虽然大部分入选论文与学界的认知大体相符,但整体被引频次不高,大于10 次的高被引论文数量相对较少。选文作者的学术影响力基本处于中上水平,来自高影响力作者和代表性机构的论文更易被转载。
更新日期/Last Update:
1900-01-01