:[目的/ 意义]探讨人大复印报刊资料所收录论文的特征,为优化选文标准以及丰富学术评价方式提供参考。[方法/ 过程]以人大复印报刊资料2000-2019 年收录的图书馆学情报学论文为研究样本,运用文献计量学方法,从入选论文的基本特征、作者、内容和影响力四个方面进行分析。[结果/ 结论]图情类入选论文的发表载体较为权威,内容与当时的领域研究热点基本一致,且注重时效性。虽然大部分入选论文与学界的认知大体相符,但整体被引频次不高,大于10 次的高被引论文数量相对较少。选文作者的学术影响力基本处于中上水平,来自高影响力作者和代表性机构的论文更易被转载。