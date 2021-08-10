:[目的/ 意义]伴随着国家安全的观念和形势的变化,国家情报工作也面临着新的变革。研究国家情报工作外包的法律规制,有助于形成国家情报外包合作的法律基础,进而为构建相应制度体系明确方向。[方法/ 过程] 以美国为例对国家情报外包合作的法律规制进行研究,首先从美国现有规制情况出发,结合其实践状况,对美国相关法律规制予以检视,最终对于中国相关制度建设有所启示。[结果/ 结论]美国关于国家情报外包合作的法律规制是有缺憾的,中国在构建相关制度时应当正视可能的风险,注重顶层设计,加强多元共治。