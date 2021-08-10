[1]钟光衡.国家情报外包合作的规制:以美国为例[J].情报杂志,2021,40(08):24.
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国家情报外包合作的规制:以美国为例()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年08期
- 页码:
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24
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-08-10
文章信息/Info
- Title:
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Regulations of Outsourcing System in the Field of National Intelligence:Taking the U. S. as an Example
- 作者:
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钟光衡
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南京师范大学法学院 南京 210023
- 关键词:
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情报法; 国家情报工作; 情报外包; 法律规制; 美国
- 摘要:
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:[目的/ 意义]伴随着国家安全的观念和形势的变化,国家情报工作也面临着新的变革。研究国家情报工作外包的法律规制,有助于形成国家情报外包合作的法律基础,进而为构建相应制度体系明确方向。[方法/ 过程] 以美国为例对国家情报外包合作的法律规制进行研究,首先从美国现有规制情况出发,结合其实践状况,对美国相关法律规制予以检视,最终对于中国相关制度建设有所启示。[结果/ 结论]美国关于国家情报外包合作的法律规制是有缺憾的,中国在构建相关制度时应当正视可能的风险,注重顶层设计,加强多元共治。
更新日期/Last Update:
1900-01-01