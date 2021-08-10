:[目的/ 意义] 在对领域学科交叉特征及合作网络特征分析基础上,探索不同合作模式下学科交叉度与论文学术影响力的关系,为学科布局提供参考建议。[方法/ 过程] 以2006-2020 年四川省数学领域5493 篇论文文献为研究对象,从论文整体产出特征、学科交叉特征、合作网络特征、不同合作模式下学科交叉度与论文学术影响力关系四个角度进行分析。[结果/ 结论]学科分布不均衡,主要是学科内交叉;国际科研合作论文学科交叉程度明显更高;不论哪种合作模式,学科交叉程度越高,越有利于文献学术影响力的提高。此外,国际科研合作论文中不论学科交叉文献还是无学科交叉文献其CNCI 均值均高于其他两种合作模式。故需进一步加强数学领域与其它学科交叉融合,同时提高国际科研合作广度与强度。