:[目的/ 意义] 线上线下社交网络内存在关系差异和单用户拥有多个账号的不对称现象,且两层网络相应动力学演化的时间尺度、观点交互方式往往不同,故构建对应观点演化模型以分析耦合网络中群体观点演化的规律,为有关部门制定相关政策提供理论支持。[方法/ 过程] 基于一定耦合原理,构建BBV 网络和WS 小世界网络组成的不对称耦合网络。建立对应关系变化规则和观点演化模型,通过改变相关参数模拟群体观点演化和媒体的引导效果,进行对比分析。[结果/ 结论]构建的基于动态权值的不对称耦合网络的连续观点演化模型,表现出耦合网络观点演化的不同特征。此外,不同场景下媒体引导的效率也有所差异,线下网络在部分情况下对媒体的引导效果具有更显著的作用。