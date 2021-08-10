:[目的/ 意义]社会捐赠体系是国家应急物资保障的重要组成部分,当前社会捐赠体系存在信息公开不及时、管理流程不透明等现象,由此造成的社会信任危机成为社会参与应急管理建设进程中的重要阻碍。[方法/ 过程]设计面向应急物资社会捐赠的区块链平台架构、组织结构和运作模式,重点阐释了基于区块链平台的应急物资社会捐赠体系的关键流程,最后通过一个案例验证了该研究构建的基于区块链的应急物资社会捐赠体系。[结果/ 结论]通过区块链节点的共同参与和实时维护,可以实现应急物资捐赠信息的及时共享和物资去向的公开透明,解决由于信息不对称造成的社会信任问题,为推进“共建共治共享”新治理格局形成奠定基础。