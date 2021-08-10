:[目的/ 意义]为了更好建设我国的国家安全学学科,将总体国家安全观思想在教育领域落到实处,为我国维护国家安全的实践提供理论支持和国家安全人才保障。[方法/ 过程]基于系统性文献分析和实证调研方法,发现国家安全学学科建设中的若干有争议性的问题。[结果/ 结论]我国的国家安全学学科发展既不完全是外源型的,也不是完全内生型的,而是在内涵上是复合型的,它是在吸收古今中外优秀国家安全思想的基础上创立的,而且从形式上看它是原生性的,即由中国学者创立;通过分析国家安全学学科的形式和内容,国家安全学学科在我国应该是综合学科,而不应该定性为交叉学科;虽然国家安全学目前被官方定性为一级学科,但是学科门类应该是其发展方向;国家安全学学科发展要发挥政府的主导作用、行业的指导作用和企业的参与作用,形成国家安全学学科建设共同体;现阶段我国的国家安全学学科建设要走一条精英化和小而精的发展道路。