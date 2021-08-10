:[目的/ 意义]在知识经济时代,专利分析能更好地接近企业潜在战略模式和技术核心的发展轨迹。[ 方法/过程]以化工领域优秀企业的专利数据库为例,将LDA 主题模型、聚类分析和分层时间序列趋势预测相结合,对企业战略性知识轮廓进行分析和预测。[结果/ 结论]研究结果显示,化工行业内各企业在战略性知识轮廓上的不同,揭示了化工行业中新兴和衰退的知识领域的动态,清晰展现出行业领导者受绿色化工理念所影响的技术战略的演变。