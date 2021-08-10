[1]田鹏伟 张 娴.基于异构信息网络融合的专利技术主题识别研究*[J].情报杂志,2021,40(08):45.
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基于异构信息网络融合的专利技术主题识别研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年08期
- 页码:
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45
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-08-10
文章信息/Info
- Title:
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Research on the Patented Technology Topics IdentificationBased on Heterogeneous Information Network
- 作者:
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田鹏伟1; 2 张 娴1; 3
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1. 中国科学院成都文献情报中心知识产权研究咨询中心 成都 610041;2. 百度时代网络技术(北京)有限公司 北京 100085;3. 中国科学院大学经济与管理学院图书情报与档案管理系 北京 100190
- 关键词:
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专利文献; 专利技术; 异构信息网络; 网络融合; 多元关系融合; 主题识别
- 摘要:
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:[目的/ 意义] 利用异构信息网络融合建模开展专利技术主题识别方法研究,能有效提高专利技术主题识别的准确性。[方法/ 过程]利用文本挖掘技术提取专利技术主题构建共现网络,采用OVL 算法及加权运算对异构信息网络进行融合,基于融合后的网络开展主题识别。[结果/ 结论] 以工业机器人领域为例的实证研究表明:与未经融合的关键词直接共现网络相比,基于融合网络的技术主题识别结果的主题内集中性更好、主题间区分度更显著、交叉性与重叠性更低。
更新日期/Last Update:
1900-01-01