:[目的/ 意义] 利用异构信息网络融合建模开展专利技术主题识别方法研究,能有效提高专利技术主题识别的准确性。[方法/ 过程]利用文本挖掘技术提取专利技术主题构建共现网络,采用OVL 算法及加权运算对异构信息网络进行融合,基于融合后的网络开展主题识别。[结果/ 结论] 以工业机器人领域为例的实证研究表明:与未经融合的关键词直接共现网络相比,基于融合网络的技术主题识别结果的主题内集中性更好、主题间区分度更显著、交叉性与重叠性更低。