[1]田鹏伟 张 娴.基于异构信息网络融合的专利技术主题识别研究*[J].情报杂志,2021,40(08):45.
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基于异构信息网络融合的专利技术主题识别研究*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
40
期数:
2021年08期
页码:
45
栏目:
出版日期:
2021-08-10

文章信息/Info

Title:
Research on the Patented Technology Topics IdentificationBased on Heterogeneous Information Network
作者:
田鹏伟12 张 娴13
1. 中国科学院成都文献情报中心知识产权研究咨询中心 成都 610041;2. 百度时代网络技术(北京)有限公司 北京 100085;3. 中国科学院大学经济与管理学院图书情报与档案管理系 北京 100190
关键词:
专利文献专利技术异构信息网络网络融合多元关系融合主题识别
摘要:
:[目的/ 意义] 利用异构信息网络融合建模开展专利技术主题识别方法研究,能有效提高专利技术主题识别的准确性。[方法/ 过程]利用文本挖掘技术提取专利技术主题构建共现网络,采用OVL 算法及加权运算对异构信息网络进行融合,基于融合后的网络开展主题识别。[结果/ 结论] 以工业机器人领域为例的实证研究表明:与未经融合的关键词直接共现网络相比,基于融合网络的技术主题识别结果的主题内集中性更好、主题间区分度更显著、交叉性与重叠性更低。

相似文献/References:

[1]冯仁涛.基于专利文献的专利维持时间影响因素分析*[J].情报杂志,2020,(07):202.
[2]武玉英 才久然 何喜军.基于多层关系网络的专利技术主体间交易机会预测*―――以电子信息技术领域为例[J].情报杂志,2020,(07):49.

更新日期/Last Update: 1900-01-01