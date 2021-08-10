[1]苏君华 郑静萍.国内信息偶遇影响因素研究综述[J].情报杂志,2021,40(08):152.
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国内信息偶遇影响因素研究综述()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年08期
- 页码:
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152
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-08-10
文章信息/Info
- Title:
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Review on the Influencing Factors of Information Encounter in China
- 作者:
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苏君华 郑静萍
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上海大学图书情报档案系 上海 200444
- 关键词:
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信息偶遇; 信息用户; 影响因素; 信息环境
- 摘要:
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:[目的/ 意义] 通过综述国内信息偶遇影响因素的研究成果,为今后国内相关理论研究与实践发展提供借鉴参考。[方法/ 过程]运用文本内容分析法,从信息用户、信息、信息环境三大维度探析国内信息偶遇影响因素的研究进程。[结果/ 结论]研究发现国内在信息偶遇影响因素研究上已经有一定的成功收获,能够运用多学科的研究方法与理论,特别是对于信息用户维度的研究已经较为深入,但对信息以及信息环境维度的研究有待深入。除此之外,基于具体信息环境的研究也相对较少,不具有针对性。
更新日期/Last Update:
1900-01-01