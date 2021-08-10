:[目的/ 意义] 通过综述国内信息偶遇影响因素的研究成果,为今后国内相关理论研究与实践发展提供借鉴参考。[方法/ 过程]运用文本内容分析法,从信息用户、信息、信息环境三大维度探析国内信息偶遇影响因素的研究进程。[结果/ 结论]研究发现国内在信息偶遇影响因素研究上已经有一定的成功收获,能够运用多学科的研究方法与理论,特别是对于信息用户维度的研究已经较为深入,但对信息以及信息环境维度的研究有待深入。除此之外,基于具体信息环境的研究也相对较少,不具有针对性。