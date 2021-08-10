:[目的/ 意义] 科学数据开放共享政策对于规范与促进科学数据开放共享活动起着重要的作用,因此对现行政策进行梳理与评价对今后政策的制定具有重要的启发意义。[方法/ 过程] 以2001-2020 年我国国家层面出台的114 项科学数据开放共享政策为研究对象,采用文本挖掘、内容分析等方法提取政策文本中高频词,并参照已有学者相关政策指标遴选设计出科学数据开放共享评价指标,利用PMC 指数模型对其中6 项科学数据开放共享政策进行量化评价。[结果/ 结论]研究结果表明,P5 为优秀水平, P1 、P2 、P4 、P6 为良好水平,P3 为及格水平,国家层面科学数据开放共享政策整体质量表现良好,但仍有一定的提升空间;政策的专指性越强,PMC 指数的得分越低;政策的效力级别越高,PMC 指数的得分越高。