:[目的/ 意义]学术活跃度是学术产出、研究规模和研究广度的重要体现,也属于学术影响力的重要范畴,目前针对学术活跃度、特别是跨学科学术活跃度的测度方法研究较少。[方法/ 过程]从测度学术活跃度的角度提出一种动态权重百分位数指标(DPRA)。以Web of Science 为数据源,选择5 个学科的科研人员作为评价对象,对科研人员的论文数量、被引次数、篇均被引次数、h 指数、AI 指数、AAI 指数和DPRA 等指标做了相关性分析,并在此基础上对DPRA 指标在学术活跃度评价中的效果和机制进行了实证研究。[ 结果/ 结论] 结果表明,DPRA 与论文数量、被引次数、h 指数、AI 指数、AAI 指数高度相关,可以从学术产出和研究规模的角度测度学术活跃度,消除学科不同带来的论文数量和引文差异实现跨学科评价,同时充分综合学术质量和学术活跃度两方面的信息,揭示学术影响力更多的细节。