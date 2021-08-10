[1]梁 丽 张学福 周 密.基于政策反馈理论的智库评价模型构建研究*[J].情报杂志,2021,40(08):201.
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基于政策反馈理论的智库评价模型构建研究*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
40
期数:
2021年08期
页码:
201
栏目:
出版日期:
2021-08-10

文章信息/Info

Title:
Research on the Construction of Think Tank Evaluation ModelBased on the Policy Feedback Theory
作者:
梁 丽1 张学福2 周 密1
1. 沈阳农业大学经济管理学院 沈阳 110866;2. 中国农业科学院农业信息研究所 北京 100081
关键词:
智库智库评价政策评价政策设计政策反馈理论
摘要:
:[目的/ 意义]智库机构以知识产出服务国家战略决策,实现功能的过程主要是从知识到政策方案的转化。借鉴已有的国际前沿研究成果,基于政策反馈理论分析智库评价问题,能够从实现智库辅助决策基本功能出发,更全面地识别智库评价要素及其作用机理,为智库研究领域相关学者提供理论参考。[ 方法/ 过程] 基于政策反馈理论,从全新的理论视角,识别智库评价中的政策反馈知识主体、政策反馈工具主体和政策反馈博弈主体,分析智库评价中的知识与政策映射关系,研究政策反馈视角下的智库评价动态过程。[结果/ 结论] 依据前期研究成果,提出了包括政策评价与政策设计两个维度的智库评价模型,提出的理论模型以政策反馈为出发点和落脚点,为智库评价领域研究学者和决策者提供新思路。

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更新日期/Last Update: 1900-01-01