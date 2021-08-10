相似文献/References:
[1]任 恒.国外智库研究的兴起与进展[J].情报杂志,2020,(07):59.
[2]李 志 刘 倩.智库研究的进展及提升路径研究―――基于24 个以智库为主题的国家社科基金课题数据[J].情报杂志,2019,(09):78.
[3]魏 晨 卢 絮 马 燃 鲁 啸 王冰琪.国外智库研究的进展概述与扼要评析[J].情报杂志,2019,(10):67.
[4]陈 峰.情报与智库双重视角的美国中国经济与安全评估委员会解析[J].情报杂志,2019,(10):54.
[5]郭 宝 卓翔芝.智库独立性声誉塑造分析*[J].情报杂志,2019,(10):60.
[6]陈宝胜 郭夏坤.智库思想市场:理论基础、实践现状与优化路径*[J].情报杂志,2019,(11):63.
[7]刘 忠 张世昌.智库在推动美国新一轮国防改革中的作用与启示*[J].情报杂志,2019,(12):9.
[8]郭 宝 卓翔芝.智库治理路径结构研究*[J].情报杂志,2020,(06):119.
[9]吴雅威 张向先 卢 恒.国外一流智库的数据管理模式解析及其启示[J].情报杂志,2020,(11):126.
[10]杨胜兰.印度国防安全智库分析*―――以“ 空中力量研究中心”为例[J].情报杂志,2020,(11):41.