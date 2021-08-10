:[目的/ 意义]科学的使用评价指标来评价人才,能够为高校和科研机构录用、提拔、激励人才提供一定的理论依据。[方法/ 过程]从学者学术生命视角提出了学者的学术生命期、学者的学术生命半衰期和学者的学术影响力半衰期,并以美国物理学会期刊上发文的学者为研究对象进行了实证研究。首先,通过统计分析给出了这些指标的分布规律;其次,使用相关分析揭示了这些指标间的相关关系;最后,用学术生命视角下的指标来评价诺贝尔奖获得者,从而验证这些指标的评价效果。[结果/ 结论]其一,学术生命视角下的评价指标呈幂律分布;其二,学术生命视角下的评价指标和传统指标(发文数、被引次数)之间存在一定的相关性;其三,学术生命视角下的评价指标用于诺贝奖获得者的评价效果较好,且能比较契合的反映发文数、被引次数较少的学者的学术影响力,但是也存在着适用性的问题以及区分度的问题。