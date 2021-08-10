[1]傅俊逸 庄 倩.学者学术生命视角下评价指标的实证研究[J].情报杂志,2021,40(08):173.
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学者学术生命视角下评价指标的实证研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年08期
- 页码:
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173
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-08-10
文章信息/Info
- Title:
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Research on the Evaluation of Scholars’ Academic Influence from thePerspective of Academic Life
- 作者:
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傅俊逸1; 2 庄 倩1
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1. 南京农业大学信息管理学院 南京 210095;2. 江苏第二师范学院图书馆 南京 211200
- 关键词:
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学者评价; 学术生命视角; 相关分析; 评价效果
- 摘要:
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:[目的/ 意义]科学的使用评价指标来评价人才,能够为高校和科研机构录用、提拔、激励人才提供一定的理论依据。[方法/ 过程]从学者学术生命视角提出了学者的学术生命期、学者的学术生命半衰期和学者的学术影响力半衰期,并以美国物理学会期刊上发文的学者为研究对象进行了实证研究。首先,通过统计分析给出了这些指标的分布规律;其次,使用相关分析揭示了这些指标间的相关关系;最后,用学术生命视角下的指标来评价诺贝尔奖获得者,从而验证这些指标的评价效果。[结果/ 结论]其一,学术生命视角下的评价指标呈幂律分布;其二,学术生命视角下的评价指标和传统指标(发文数、被引次数)之间存在一定的相关性;其三,学术生命视角下的评价指标用于诺贝奖获得者的评价效果较好,且能比较契合的反映发文数、被引次数较少的学者的学术影响力,但是也存在着适用性的问题以及区分度的问题。
更新日期/Last Update:
1900-01-01