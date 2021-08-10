[1]卜学民 马其家.论数据主权谦抑性:法理、现实与规则构造[J].情报杂志,2021,40(08):62.
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论数据主权谦抑性:法理、现实与规则构造()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年08期
- 页码:
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62
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-08-10
文章信息/Info
- Title:
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On Data Sovereignty’s Modesty: Jurisprudence, Reality and Rules’ Construction
- 作者:
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卜学民 马其家
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对外经济贸易大学法学院 北京 100029
- 关键词:
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数据跨境流动; 数据主权; 谦抑性; 数据价值; 数据合作
- 摘要:
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:[目的/ 意义]各国之间的数据竞争和数据主权博弈已越演越烈,严重影响了国家间经贸往来,保持数据主权谦抑性则是解决各国在数据领域中冲突之关键。[方法/ 过程]在大数据的时代背景下分析现代主权的发展趋势,进而阐述数据主权谦抑性的法理基础和现实路径。在法理上,数据主权谦抑性顺应了大数据时代和现代相互依赖主权的发展趋势,亦是维护个人数据权利和实现数据价值的需要。在实践上,数据主权谦抑性在各国法律中均有体现。[结果/ 结论]各国应在保持数据主权的相对性,实现数据主权价值多元化,平衡数据跨境流动中多重利益的理念下,实施数据分类管理和分级审核、合理定位国家角色、禁止绝对型数据本地化并开展数据跨境合作,以保持数据主权谦抑性。我国也应完善数据跨境流动立法,着眼于法律和技术双重维度并积极开展国际合作。
更新日期/Last Update:
1900-01-01