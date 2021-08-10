:[目的/ 意义]各国之间的数据竞争和数据主权博弈已越演越烈,严重影响了国家间经贸往来,保持数据主权谦抑性则是解决各国在数据领域中冲突之关键。[方法/ 过程]在大数据的时代背景下分析现代主权的发展趋势,进而阐述数据主权谦抑性的法理基础和现实路径。在法理上,数据主权谦抑性顺应了大数据时代和现代相互依赖主权的发展趋势,亦是维护个人数据权利和实现数据价值的需要。在实践上,数据主权谦抑性在各国法律中均有体现。[结果/ 结论]各国应在保持数据主权的相对性,实现数据主权价值多元化,平衡数据跨境流动中多重利益的理念下,实施数据分类管理和分级审核、合理定位国家角色、禁止绝对型数据本地化并开展数据跨境合作,以保持数据主权谦抑性。我国也应完善数据跨境流动立法,着眼于法律和技术双重维度并积极开展国际合作。