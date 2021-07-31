[目的/ 意义] 研究互联网中异常主体对网络话题造成的影响,探究异常主体不同作用方式产生的不同效果和规律。[方法/ 过程]讨论网络话题中异常主体的性质,分析其产生作用的机理,构建描述异常主体作用行为的数学模型,并分析模型性质,结合异常主体净收益分析其作用强度的取值范围,同时讨论异常主体营造虚拟热度时的作用比率和其在话题发展不同阶段的不同作用效果。[结果/ 结论] 经过理论建模和仿真分析得出异常主体作用后相关话题在互联网上发布信息的数量,得出表征话题虚拟热度的两类作用比率及异常主体在不同时间作用所产生的不同效果,最后根据相关结论提出若干针对性建议。