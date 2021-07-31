[目的/ 意义]互联网号码分配机构控制着国际互联网的关键基础资源,但由于历史和国际政治等因素,我国长期难以对互联网号码分配机构这一国际互联网关键信息基础设施展开治理。[ 方法/ 过程] 自《通用数据保护条例》实施以来,欧盟成功对互联网号码分配机构展开规制,引导全球域名领域的有关政策朝向符合欧盟个人信息保护诉求的方向发展,这对我们国家的有关规制工作提供了可供参考的范例。[结果/ 结论]我国可借鉴欧盟对互联网号码分配机构成功规制的经验,在个人信息数据境外传输、境外利用等问题上提出中国标准,引导全球域名领域政策议题走向。