[1]张双志 吴珂旭 张 睿 张龙鹏.数据赋能:政府数据开放的技术创新效应研究*[J].情报杂志,2021,40(07):127.
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数据赋能:政府数据开放的技术创新效应研究*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
40
期数:
2021年07期
页码:
127
栏目:
出版日期:
2021-07-31

文章信息/Info

Title:
Data Empowerment: Technological Innovation Effects of Government Data Opening
作者:
张双志1 吴珂旭2 张 睿2 张龙鹏2
1. 成都大学师范学院 成都 610106;2. 电子科技大学公共管理学院 成都 611731
关键词:
政府数据开放技术创新空间溢出效应新型基础设施
摘要:
[目的/ 意义]数据已成为新经济背景下的新型核心生产要素。在中国经济发展动能从要素驱动转向创新驱动的过程中,政府作为最大的数据生产者和消费者,其数据开放能否实现经济的创新发展,成为亟待研究的问题。[方法/ 过程]基于中国城市层面的经验数据,利用普通最小二乘法、两阶段最小二乘法实证检验政府数据开放对技术创新的影响效应、空间溢出效应和异质性效应。[结果/ 结论] 政府数据开放具有显著的技术创新促进作用,能够提升技术创新的质量和商业价值,有助于为中国经济的转型升级赋能。政府数据开放具有显著的空间溢出效应,一个地区的政府数据开放有利于推动其他地区技术创新水平的提升。加快新型基础设施建设,能够提升政府数据开放的规模和质量,实现更高水平的技术创新。

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更新日期/Last Update: 1900-01-01