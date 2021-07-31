[目的/ 意义]数据已成为新经济背景下的新型核心生产要素。在中国经济发展动能从要素驱动转向创新驱动的过程中,政府作为最大的数据生产者和消费者,其数据开放能否实现经济的创新发展,成为亟待研究的问题。[方法/ 过程]基于中国城市层面的经验数据,利用普通最小二乘法、两阶段最小二乘法实证检验政府数据开放对技术创新的影响效应、空间溢出效应和异质性效应。[结果/ 结论] 政府数据开放具有显著的技术创新促进作用,能够提升技术创新的质量和商业价值,有助于为中国经济的转型升级赋能。政府数据开放具有显著的空间溢出效应,一个地区的政府数据开放有利于推动其他地区技术创新水平的提升。加快新型基础设施建设,能够提升政府数据开放的规模和质量,实现更高水平的技术创新。