[1]张 坤 陈 千 王文韬.影响电子健康网站用户使用意愿的感知因素分析*[J].情报杂志,2021,40(07):195.
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影响电子健康网站用户使用意愿的感知因素分析*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年07期
- 页码:
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195
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-07-31
文章信息/Info
- Title:
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Analysis of Perceived Factors Affecting the Users’ Intention to UseElectronic Health Websites
- 作者:
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张 坤1; 2 陈 千3 王文韬3
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1. 武汉大学信息管理学院 武汉 430072;2. 武汉大学图书情报国家级实验教学示范中心 武汉 430072;3. 安徽大学管理学院 合肥 230601
- 关键词:
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电子健康; 用户使用意愿; 隐私计算; 感知声誉; 感知收益; 感知风险
- 摘要:
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[目的/ 意义] 感知因素是影响用户网络行为意愿的重要变量,考察个人感知对电子健康网站用户使用意愿的影响,旨在为电子健康网站的良性发展及服务优化提供有益参考。[方法/ 过程]该文基于信号理论和隐私计算模型,引入感知声誉、感知收益和感知风险变量,构建理论模型,并利用PLS-SEM 进行验证。[结果/ 结论]感知声誉既可以对电子健康网站使用意愿产生直接正向影响,也可以通过感知收益的中介作用对其产生间接正向影响;感知声誉对感知收益具有显著正向影响,对感知风险具有显著负向影响;感知收益对电子健康网站使用意愿具有显著正向影响,但感知风险对其负向影响并不成立。
更新日期/Last Update:
1900-01-01