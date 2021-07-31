[目的/ 意义] 感知因素是影响用户网络行为意愿的重要变量,考察个人感知对电子健康网站用户使用意愿的影响,旨在为电子健康网站的良性发展及服务优化提供有益参考。[方法/ 过程]该文基于信号理论和隐私计算模型,引入感知声誉、感知收益和感知风险变量,构建理论模型,并利用PLS-SEM 进行验证。[结果/ 结论]感知声誉既可以对电子健康网站使用意愿产生直接正向影响,也可以通过感知收益的中介作用对其产生间接正向影响;感知声誉对感知收益具有显著正向影响,对感知风险具有显著负向影响;感知收益对电子健康网站使用意愿具有显著正向影响,但感知风险对其负向影响并不成立。