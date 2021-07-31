[1]燕 娜 杨 萍 周 雷 袁汝兵.基于技术创新系统( TIS) 的产业竞争情报分析框架研究―――以稀土产业为例[J].情报杂志,2021,40(07):36.
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基于技术创新系统( TIS) 的产业竞争情报分析框架研究―――以稀土产业为例()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年07期
- 页码:
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36
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-07-31
文章信息/Info
- Title:
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Research on the Analysis Framework of Industrial Competitive IntelligenceBased on Technology Innovation System (TIS)―Taking the Rare Earth Industry as an Example
- 作者:
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燕 娜1; 2 杨 萍1; 2 周 雷1; 2 袁汝兵1; 2
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1. 北京市科学技术情报研究所 北京 100044;2. 北京市科技战略决策咨询中心 北京 100044
- 关键词:
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技术创新系统; 产业竞争情报; 情报分析框架; 稀土
- 摘要:
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[目的/ 意义]产业竞争情报是情报工作的重要实践。探索技术创新系统(TIS) 在产业竞争情报中的可用性,有助于将产业经济等理论基础与图书情报、多源数据分析相结合,丰富产业竞争情报的分析手段和方法。[ 方法/ 过程]依照技术创新系统理论建立分析框架,明确了各个环节及相关系统功能的情报分析内容和方法。最后在该分析框架下,以稀土产业为例进行了具体应用研究。[结果/ 结论] 结果表明,利用基于技术创新系统建立的产业竞争情报分析框架可以从市场结构、资源流动、政策制度等角度更加系统、全面地把握产业发展内外影响因素和全过程,为更加准确分析产业竞争态势提供参考。
更新日期/Last Update:
1900-01-01