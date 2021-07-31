[目的/ 意义]产业竞争情报是情报工作的重要实践。探索技术创新系统(TIS) 在产业竞争情报中的可用性,有助于将产业经济等理论基础与图书情报、多源数据分析相结合,丰富产业竞争情报的分析手段和方法。[ 方法/ 过程]依照技术创新系统理论建立分析框架,明确了各个环节及相关系统功能的情报分析内容和方法。最后在该分析框架下,以稀土产业为例进行了具体应用研究。[结果/ 结论] 结果表明,利用基于技术创新系统建立的产业竞争情报分析框架可以从市场结构、资源流动、政策制度等角度更加系统、全面地把握产业发展内外影响因素和全过程,为更加准确分析产业竞争态势提供参考。