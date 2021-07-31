[目的/ 意义]网络安全是信息时代国家安全的重要领域。突发性网络攻击是当下网络空间的重要威胁,阐释突发性网络攻击的概念与特征,分析其对国家安全的挑战与应对策略,有利于构筑网络安全屏障,提升国家安全水平。[方法/ 过程]根据现有文献,阐释突发性网络攻击的内涵与特征,分析其构成要素及其对国家安全的挑战。立足于情报工作,阐释应对突发性网络攻击的策略。[结果/ 结论]突发性网络攻击具有特定的构成要素。综合实力强的国家是突发性网络攻击的主要受害者,霸权国家也可能通过突发性网络攻击推行网络空间的霸权主义。突发性网络攻击的源头难以侦测,为情报工作带来了诸多困境。因此,可以借鉴协同型网络威胁情报的工作方法,从源头侦测、情报共享平台、协同分析方法、易感性评估等方面推进情报工作转型,以扩大情报源、整合情报力量、提升情报能力、筑牢安全技术屏障。