[1]王志刚 邱长波 崔 晶.微博舆情情绪表达差异研究―――以“ 中美贸易战”为例[J].情报杂志,2021,40(07):101.
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微博舆情情绪表达差异研究―――以“ 中美贸易战”为例()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年07期
- 页码:
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101
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-07-31
文章信息/Info
- Title:
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Study on the Differences of Emotion Expression in Microblog Public Opinion―A Case Study of "Sino US Trade War"
- 作者:
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王志刚 邱长波 崔 晶
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吉林大学管理学院 长春 130022
- 关键词:
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微博舆情; 情绪表达; 用户身份; 事件主题; Logistic 回归模型
- 摘要:
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[目的/ 意义]以“中美贸易战”事件为例,研究了用户身份和事件主题在情绪表达上的差异,有助于舆情部门加强对网络情绪的认识,为网络情绪管理提供有效途径。[方法/ 过程]爬取关于“中美贸易战”事件的微博数据,识别微博用户的身份,提取微博数据的主题,并对数据进行情绪分类、计算情绪强度,采用Logistic 回归模型和方差分析的方法分析情绪表达差异。[结果/ 结论]在中美贸易战事件中,微博情绪表达存在差异,体现在以下两点:不同身份的用户在表达情绪概率和强度上都存在差异。普通用户在表达情绪上更保守,媒体用户在表达情绪上更开放,政府用户相对谨慎;不同主题中微博的情绪强度存在差异。对于描述客观事实、参与门槛高的主题,用户的情绪表达意愿和强度较低,而与用户生活息息相关的主题,更能引起用户表达强烈情绪的意愿。
更新日期/Last Update:
1900-01-01