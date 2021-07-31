[目的/ 意义]以“中美贸易战”事件为例,研究了用户身份和事件主题在情绪表达上的差异,有助于舆情部门加强对网络情绪的认识,为网络情绪管理提供有效途径。[方法/ 过程]爬取关于“中美贸易战”事件的微博数据,识别微博用户的身份,提取微博数据的主题,并对数据进行情绪分类、计算情绪强度,采用Logistic 回归模型和方差分析的方法分析情绪表达差异。[结果/ 结论]在中美贸易战事件中,微博情绪表达存在差异,体现在以下两点:不同身份的用户在表达情绪概率和强度上都存在差异。普通用户在表达情绪上更保守,媒体用户在表达情绪上更开放,政府用户相对谨慎;不同主题中微博的情绪强度存在差异。对于描述客观事实、参与门槛高的主题,用户的情绪表达意愿和强度较低,而与用户生活息息相关的主题,更能引起用户表达强烈情绪的意愿。