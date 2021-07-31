[目的/ 意义]“9・11”事件后,美国政府为应对国内外恐怖主义势力威胁,更好地落实金融反恐战略,在情报领域构建反恐怖融资情报机制,其经验教训为进一步完善我国反恐情报体系建设具有借鉴意义。[方法/ 过程]通过对美国官方网站和反恐战略文件、原文法律、报告等资料的分析解读,梳理美国建立反恐怖融资情报机制的必要性、核心机制以及发展趋势与挑战应对,指出其在美国国土安全战略中的重要地位。[结果/ 结论] 反恐怖融资是打击恐怖主义犯罪的重要举措,但在现实实践中却存在难点。我国应在总体国家安全观的引领下完善反恐怖融资情报相关立法,并结合域外经验教训,在构建国家反恐怖融资情报共享机制方面寻求突破,不断拓宽和纵深国际领域合作。