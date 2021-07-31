[1]刘晓洁 毛欣娟.美国反恐怖融资情报机制研究*[J].情报杂志,2021,40(07):66.
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美国反恐怖融资情报机制研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年07期
- 页码:
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66
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-07-31
文章信息/Info
- Title:
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Research on American Counterterrorism Financing Intelligence Mechanism
- 作者:
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刘晓洁 毛欣娟
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中国人民公安大学 北京 100038
- 关键词:
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恐怖融资; 金融情报; 情报合作; 反恐; 美国
- 摘要:
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[目的/ 意义]“9・11”事件后,美国政府为应对国内外恐怖主义势力威胁,更好地落实金融反恐战略,在情报领域构建反恐怖融资情报机制,其经验教训为进一步完善我国反恐情报体系建设具有借鉴意义。[方法/ 过程]通过对美国官方网站和反恐战略文件、原文法律、报告等资料的分析解读,梳理美国建立反恐怖融资情报机制的必要性、核心机制以及发展趋势与挑战应对,指出其在美国国土安全战略中的重要地位。[结果/ 结论] 反恐怖融资是打击恐怖主义犯罪的重要举措,但在现实实践中却存在难点。我国应在总体国家安全观的引领下完善反恐怖融资情报相关立法,并结合域外经验教训,在构建国家反恐怖融资情报共享机制方面寻求突破,不断拓宽和纵深国际领域合作。
更新日期/Last Update:
1900-01-01