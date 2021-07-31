[目的/ 意义]情报与国家安全密不可分。受新冠疫情影响,生物安全在国家安全体系中的地位空前凸显。但生物安全领域与情报的关系未能同步升级。将情报视角引入生物安全风险防控,有利于完善防控体系,提升防控效能。[方法/ 过程]首先,基于风险管理的一般原理,将生物安全风险防控解构为三个标准环节,即风险识别、风险分析和风险评估。其次,根据三个标准环节的业务性质,引入对应的三个情报视角进行对应分析,包括情报获取、情报研究和情报产品。最后,紧扣情报视角下国家生物安全风险防控各环节存在的问题,提出相应的对策建议。[ 结果/ 结论]在国家生物安全风险防控中引入情报视角,能够有效提升对风险的识别能力、分析水平和评估效果。