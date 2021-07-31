[目的/ 意义]识别图书情报领域中的研究方法有助于领域学科方法库的建设与完善。[ 方法/ 过程] 针对现有方法实体识别研究中的数据获取难题,依循图书情报领域与计算机领域之间的知识流入流出特性,提出了一种基于知识角色迁移规律的数据批量标注方法,应用深度学习模型在词汇粒度层面实现学术文本中方法实体词的自动识别获取。[结果/ 结论]实验结果表明该方法具有较好的可行性,可有效从大规模文本中识别出图书情报学中的研究方法实体词。