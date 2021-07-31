[1]李鹏程 程齐凯.基于知识角色的信息学研究方法识别*[J].情报杂志,2021,40(07):23.
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基于知识角色的信息学研究方法识别*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年07期
- 页码:
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23
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-07-31
文章信息/Info
- Title:
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Identification of Research Methods in Information Science Based on Knowledge Role
- 作者:
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李鹏程 程齐凯
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武汉大学信息管理学院 武汉 430072
- 关键词:
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方法实体识别; 深度学习模型; 知识角色迁移; 图书情报学
- 摘要:
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[目的/ 意义]识别图书情报领域中的研究方法有助于领域学科方法库的建设与完善。[ 方法/ 过程] 针对现有方法实体识别研究中的数据获取难题,依循图书情报领域与计算机领域之间的知识流入流出特性,提出了一种基于知识角色迁移规律的数据批量标注方法,应用深度学习模型在词汇粒度层面实现学术文本中方法实体词的自动识别获取。[结果/ 结论]实验结果表明该方法具有较好的可行性,可有效从大规模文本中识别出图书情报学中的研究方法实体词。
更新日期/Last Update:
1900-01-01