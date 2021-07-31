[目的/ 意义]网络社会活动已经成为人们重要的集体行动场域。在网络社会中,个体行为的匿名性、正反馈以及以小博大等特征往往诱发网络社会集体行为,对现实社会中的政府管理和决策均产生了重要影响。[ 方法/ 过程]在分析网络社会集体行为的特征、类型和诱发因素的基础上,总结并构建了网络社会集体行为的先驱者跟随者模式,利用先驱者博弈模型对网络社会集体行为模式中参与人的收益、风险和参与顺序进行了探讨;利用实验经济学的研究方法,开展了网络社会集体行为中先驱者跟随者模式的实验设计和研究,深入探讨了网络社会集体行为中参与人的信念更新规则和行为选择模式;利用弱链博弈建模方法给出了网络社会集体行为的协调和治理机制。[ 结果/ 结论]研究结论为网络社会集体行为的疏导提供了理论视角,并为政府监管部门的决策提供了参考。