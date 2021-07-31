[目的/ 意义] 专利资源碎片化是专利权利在技术市场中支离破碎的分布状态,严重阻碍了技术创新与科技成果转化。如何准确识别专利资源碎片化是穿越专利丛林和实现新兴技术可持续发展的关键与前提。[ 方法/ 过程]该文以1999-2018 年我国新能源汽车动力电池34 477 件发明授权专利为样本数据,分别从专利数量、专利密度以及专利分布结构三维视角,结合CRn、首位度、G・M 分散度、专利网络密度与社会网络分析法等测度方法,系统识别了特定技术领域专利资源内在分布结构与动态演变规律。[结果/ 结论]研究表明,我国新能源汽车动力电池领域呈现出严峻的专利资源碎片化分布格局和愈加分散的发展态势。主要表现为:在专利数量上,从最初所有权的分散逐渐演变为专利权人的高度分散与专利数量的集中爆发,存在专利市场双失灵风险;在专利密度上,专利网络密度偏低、技术关联性弱、关键技术匮乏、技术延伸链条短以及去中心化现象突出,呈现“整体分散、局部交叠”的分布状态;在整体分布结构上,专利分布趋于均衡、整体分散度高,在总体上呈现“先集中后分散”的演进趋势。