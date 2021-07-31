[1]韩佳燕 赵 勇.引用关系中的诺贝尔奖效应研究* ―――以 2009-2016 年 21 位诺贝尔化学奖得主为例[J].情报杂志,2021,40(07):174.
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引用关系中的诺贝尔奖效应研究* ―――以 2009-2016 年 21 位诺贝尔化学奖得主为例()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年07期
- 页码:
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174
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-07-31
文章信息/Info
- Title:
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Research on the Nobel Prize Effect in Citation Relation―A Case Study of Chemistry Laureates from 2009 to 2016
- 作者:
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韩佳燕1; 2 赵 勇2
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1. 太原理工大学图书馆 太原 030024; 2. 中国农业大学图书馆情报研究中心 北京 100083
- 关键词:
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引用关系; 诺奖效应; 引用认同; 科学社会关系; 高层次科技人才; 引文分析
- 摘要:
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[目的/ 意义] 探究获得诺贝尔奖对于诺奖得主的学术引用关系的影响,旨在发现高层次科技人才的学术行为规律及其背后机理,为科技政策的制定提供有关借鉴。[方法/ 过程] 从被引群体和施引行为两方面出发,对诺奖得主在获奖前后所引用同事、合作者、师徒的情况以及被引学者的学术水平和声誉情况、参考文献与被引学者特征的对应分布情况、诺奖得主引文时滞以及引文轨迹进行对比分析,研究学术引用关系中的诺贝尔奖效应。[ 结果/ 结论]研究表明:获得诺奖后,诺奖得主更加注重作者的声誉和学术水平,学术引用受科学社会关系的影响更大,“昙花一现型”的热点施引减少。
更新日期/Last Update:
1900-01-01