[1]韩佳燕 赵 勇.引用关系中的诺贝尔奖效应研究* ―――以 2009-2016 年 21 位诺贝尔化学奖得主为例[J].情报杂志,2021,40(07):174.
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引用关系中的诺贝尔奖效应研究* ―――以 2009-2016 年 21 位诺贝尔化学奖得主为例()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
40
期数:
2021年07期
页码:
174
栏目:
出版日期:
2021-07-31

文章信息/Info

Title:
Research on the Nobel Prize Effect in Citation Relation―A Case Study of Chemistry Laureates from 2009 to 2016
作者:
韩佳燕12 赵 勇2
1. 太原理工大学图书馆 太原 030024; 2. 中国农业大学图书馆情报研究中心 北京 100083
关键词:
引用关系诺奖效应引用认同科学社会关系高层次科技人才引文分析
摘要:
[目的/ 意义] 探究获得诺贝尔奖对于诺奖得主的学术引用关系的影响,旨在发现高层次科技人才的学术行为规律及其背后机理,为科技政策的制定提供有关借鉴。[方法/ 过程] 从被引群体和施引行为两方面出发,对诺奖得主在获奖前后所引用同事、合作者、师徒的情况以及被引学者的学术水平和声誉情况、参考文献与被引学者特征的对应分布情况、诺奖得主引文时滞以及引文轨迹进行对比分析,研究学术引用关系中的诺贝尔奖效应。[ 结果/ 结论]研究表明:获得诺奖后,诺奖得主更加注重作者的声誉和学术水平,学术引用受科学社会关系的影响更大,“昙花一现型”的热点施引减少。

相似文献/References:

[1]高 楠 赵蕴华 彭鼎原.基于引用关系与词汇分析法的研究前沿识别研究*―――以人工智能领域为例[J].情报杂志,2020,(04):44.

更新日期/Last Update: 1900-01-01