[目的/ 意义] 探究获得诺贝尔奖对于诺奖得主的学术引用关系的影响,旨在发现高层次科技人才的学术行为规律及其背后机理,为科技政策的制定提供有关借鉴。[方法/ 过程] 从被引群体和施引行为两方面出发,对诺奖得主在获奖前后所引用同事、合作者、师徒的情况以及被引学者的学术水平和声誉情况、参考文献与被引学者特征的对应分布情况、诺奖得主引文时滞以及引文轨迹进行对比分析,研究学术引用关系中的诺贝尔奖效应。[ 结果/ 结论]研究表明:获得诺奖后,诺奖得主更加注重作者的声誉和学术水平,学术引用受科学社会关系的影响更大,“昙花一现型”的热点施引减少。