[1]费艳颖 刘彩薇.负责任创新视角下我国人工智能产业政策的解构与重构*[J].情报杂志,2021,40(07):45.
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负责任创新视角下我国人工智能产业政策的解构与重构*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
40
期数:
2021年07期
页码:
45
栏目:
出版日期:
2021-07-31

文章信息/Info

Title:
Deconstruction and Reconstruction of China’s AI Industry Policy from thePerspective of Responsible Innovation
作者:
费艳颖1 刘彩薇2
1. 大连理工大学人文与社会科学学部 大连 116024;2. 大连理工大学马克思主义学院 大连 116024
关键词:
负责任创新人工智能产业政策政策解构社会责任
摘要:
[目的/ 意义]在人工智能风险问题日益突出背景下,负责任创新为人工智能产业发展提供了新理念。[ 方法/ 过程]基于负责任创新理论,围绕2015-2020 年我国国家层面发布的31 份人工智能产业政策,运用文本挖掘方法对表征负责任创新的政策主题词、政策措施、政策力度及注意力配置进行解构分析。[结果/ 结论]研究发现:在人工智能产业政策中形成了“价值+技术+制度”三轮驱动的负责任创新发展导向体系。负责任创新理念日益受到政府部门重视,同时政策注意力存在关注创新、管理与安全较多、关注技术评估与隐私保护较少等不均衡配置问题。为此提出相应建议,以期为我国政府修正、补充和完善人工智能产业政策提供参考与借鉴。

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更新日期/Last Update: 1900-01-01