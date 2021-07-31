[目的/ 意义]人工智能作为21 世纪国际竞争、经济建设、社会发展的关键领域,分析人工智能跨领域融合模式对于揭示其发展规律具有重要意义。[方法/ 过程]以德温特专利数据库中人工智能领域专利为数据源,基于技术共现网络分析方法,利用社会网络中间人分析,构建跨领域融合模式识别框架。首先,结合技术领域共现网络识别人工智能技术领域动态演化特征;然后,根据专利IPC4 共现网络识别人工智能的跨领域融合模式;最后,揭示跨领域融合模式中重要的技术中介。[结果/ 结论]研究结果表明,构建的分析框架能够有效地识别跨领域融合模式以及重要技术中介,为我国人工智能战略布局提供一定参考意见。