[1]陈海贝 赵湘莲.基于Kano 模型的绿色金融安全情报服务要素研究*[J].情报杂志,2021,40(07):58.
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基于Kano 模型的绿色金融安全情报服务要素研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年07期
- 页码:
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58
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-07-31
文章信息/Info
- Title:
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Research on the Elements of Green Financial Security IntelligenceService Based on Kano Model
- 作者:
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陈海贝 赵湘莲
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南京航空航天大学经济与管理学院 南京 211106
- 关键词:
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绿色金融; 情报服务; 金融安全; 金融情报; Kano 模型
- 摘要:
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[目的/ 意义]重视绿色金融安全情报服务的管理并提高情报服务满意度,从而充分发挥情报服务的作用,对于绿色金融及社会的平稳发展具有重要的现实意义。[ 方法/ 过程] 根据绿色金融安全情报服务全周期的要素,在Kano 模型基础上设计问卷,并按照传统分类法、混合分类法和改良分类法三种方法进行情报服务要素属性的讨论。[结果/ 结论]研究表明,不同分类背景下的要素属性归类存在差异,魅力型要素、期望型要素、基本型要素和无差异型要素等类别内的要素也存在演变的趋势。需针对用户目前的心理及以后的心理变化,进行绿色金融安全情报服务各要素的完善。
更新日期/Last Update:
1900-01-01