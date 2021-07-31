[1]陈海贝 赵湘莲.基于Kano 模型的绿色金融安全情报服务要素研究*[J].情报杂志,2021,40(07):58.
点击复制

基于Kano 模型的绿色金融安全情报服务要素研究*()
分享到：

《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
40
期数:
2021年07期
页码:
58
栏目:
出版日期:
2021-07-31

文章信息/Info

Title:
Research on the Elements of Green Financial Security IntelligenceService Based on Kano Model
作者:
陈海贝 赵湘莲
南京航空航天大学经济与管理学院 南京 211106
关键词:
绿色金融情报服务金融安全金融情报Kano 模型
摘要:
[目的/ 意义]重视绿色金融安全情报服务的管理并提高情报服务满意度,从而充分发挥情报服务的作用,对于绿色金融及社会的平稳发展具有重要的现实意义。[ 方法/ 过程] 根据绿色金融安全情报服务全周期的要素,在Kano 模型基础上设计问卷,并按照传统分类法、混合分类法和改良分类法三种方法进行情报服务要素属性的讨论。[结果/ 结论]研究表明,不同分类背景下的要素属性归类存在差异,魅力型要素、期望型要素、基本型要素和无差异型要素等类别内的要素也存在演变的趋势。需针对用户目前的心理及以后的心理变化,进行绿色金融安全情报服务各要素的完善。

相似文献/References:

[1]李 红 陈振英 朱 威.“ 一流”学科建设形势下决策情报服务实践与思考*―――以中美人工智能研究差距分析为例[J].情报杂志,2020,(05):71.
[2]刘 婕 彭国超.我国标准情报服务的发展及演化路径分析*[J].情报杂志,2021,40(04):119.

更新日期/Last Update: 1900-01-01