[目的/ 意义]重视绿色金融安全情报服务的管理并提高情报服务满意度,从而充分发挥情报服务的作用,对于绿色金融及社会的平稳发展具有重要的现实意义。[ 方法/ 过程] 根据绿色金融安全情报服务全周期的要素,在Kano 模型基础上设计问卷,并按照传统分类法、混合分类法和改良分类法三种方法进行情报服务要素属性的讨论。[结果/ 结论]研究表明,不同分类背景下的要素属性归类存在差异,魅力型要素、期望型要素、基本型要素和无差异型要素等类别内的要素也存在演变的趋势。需针对用户目前的心理及以后的心理变化,进行绿色金融安全情报服务各要素的完善。