[1]张成虎 李鹏旭.基于多链式区块链的互联网金融犯罪情报共享模型研究*[J].情报杂志,2021,40(06):65.
点击复制
基于多链式区块链的互联网金融犯罪情报共享模型研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
-
40
- 期数:
-
2021年06期
- 页码:
-
65
- 栏目:
-
- 出版日期:
-
2021-06-10
文章信息/Info
- Title:
-
Research on the Model of Internet Financial Criminal IntelligenceSharing Based on Multi-Blockchain
- 作者:
-
张成虎 李鹏旭
-
西安交通大学经济与金融学院 西安 710061
- 关键词:
-
互联网金融犯罪; 情报共享模型; 多链式区块链; 运行流程
- 摘要:
-
[目的/ 意义]将区块链引入互联网金融犯罪情报共享应用中,旨在依托分布式账本、非对称加密、时间戳等技术打破互联网金融犯罪情报共享部门间的信息壁垒,提升共享情报的安全性和可追溯性,解决互联网金融犯罪情报共享部门间的利益冲突和信任缺失难题。[方法/ 过程]结合区块链基本原理和技术特点,构建基于多链式区块链的互联网金融犯罪情报共享模型,对模型的架构、数据及存储结构、业务智能合约、权限管理与身份认证机制进行详细设计,并对其运行流程和特点进行分析。[结果/ 结论]情报共享模型不仅从技术上有效解决了互联网金融犯罪情报共享的困境,而且可以降低成本,提升吞吐量和响应速度,为实现高效、安全、可信的互联网金融犯罪情报共享提供新的理论框架和应用范式。
更新日期/Last Update:
1900-01-01