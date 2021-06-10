[目的/ 意义]数字学术服务是高校图书馆服务创新的重要举措。通过对国外高校图书馆数字学术服务现状进行深入调研,能为国内高校图书馆数字学术服务理论与实践提供参考。[方法/ 过程]采用文献调研和网络调查的方法,对国外36 所高校图书馆数字学术服务进行调查分析,调查内容包括数字学术空间、数字人文服务、科学数据服务、学术交流与数字出版、数字学术研讨与培训、数字科研工具、数字技术支持服务等。[结果/ 结论] 借鉴国外高校图书馆数字学术服务经验,国内高校图书馆数字学术服务可以从建立专门的数字学术服务部门、重视用户需求驱动数字学术服务体系的构建、强化多元化跨界合作机制的建设等方面深化数字学术服务发展。