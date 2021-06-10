[1]胥文彬.国外高校图书馆数字学术服务调查分析[J].情报杂志,2021,40(06):187.
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国外高校图书馆数字学术服务调查分析()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年06期
- 页码:
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187
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-06-10
文章信息/Info
- Title:
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An Investigation and Analysis on Digital Academic Services inForeign University Libraries
- 作者:
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胥文彬
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湖北大学图书馆 武汉 430062
- 关键词:
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高校图书馆; 数字学术; 数字学术服务; 数据服务
- 摘要:
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[目的/ 意义]数字学术服务是高校图书馆服务创新的重要举措。通过对国外高校图书馆数字学术服务现状进行深入调研,能为国内高校图书馆数字学术服务理论与实践提供参考。[方法/ 过程]采用文献调研和网络调查的方法,对国外36 所高校图书馆数字学术服务进行调查分析,调查内容包括数字学术空间、数字人文服务、科学数据服务、学术交流与数字出版、数字学术研讨与培训、数字科研工具、数字技术支持服务等。[结果/ 结论] 借鉴国外高校图书馆数字学术服务经验,国内高校图书馆数字学术服务可以从建立专门的数字学术服务部门、重视用户需求驱动数字学术服务体系的构建、强化多元化跨界合作机制的建设等方面深化数字学术服务发展。
更新日期/Last Update:
1900-01-01