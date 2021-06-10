[1]胥文彬.国外高校图书馆数字学术服务调查分析[J].情报杂志,2021,40(06):187.
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国外高校图书馆数字学术服务调查分析()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
40
期数:
2021年06期
页码:
187
栏目:
出版日期:
2021-06-10

文章信息/Info

Title:
An Investigation and Analysis on Digital Academic Services inForeign University Libraries
作者:
胥文彬
湖北大学图书馆 武汉 430062
关键词:
高校图书馆数字学术数字学术服务数据服务
摘要:
[目的/ 意义]数字学术服务是高校图书馆服务创新的重要举措。通过对国外高校图书馆数字学术服务现状进行深入调研,能为国内高校图书馆数字学术服务理论与实践提供参考。[方法/ 过程]采用文献调研和网络调查的方法,对国外36 所高校图书馆数字学术服务进行调查分析,调查内容包括数字学术空间、数字人文服务、科学数据服务、学术交流与数字出版、数字学术研讨与培训、数字科研工具、数字技术支持服务等。[结果/ 结论] 借鉴国外高校图书馆数字学术服务经验,国内高校图书馆数字学术服务可以从建立专门的数字学术服务部门、重视用户需求驱动数字学术服务体系的构建、强化多元化跨界合作机制的建设等方面深化数字学术服务发展。

相似文献/References:

[1]黄文娟.基于用户认知的高校图书馆RSS 服务研究[J].情报杂志,2010,(09):179.
[2]崔 涛 姜春燕 李 青 胡 杨.国外高校图书馆科研数据管理服务激励机制研究*[J].情报杂志,2020,(01):188.

更新日期/Last Update: 1900-01-01