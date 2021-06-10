[1]相丽玲 王秀清.中外数据保护官制度分析及启示*[J].情报杂志,2021,40(06):137.
点击复制
中外数据保护官制度分析及启示*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
-
40
- 期数:
-
2021年06期
- 页码:
-
137
- 栏目:
-
- 出版日期:
-
2021-06-10
文章信息/Info
- Title:
-
Analysis and Enlightenment of Foreign Data Protection Officer System
- 作者:
-
相丽玲 王秀清
-
山西大学经济与管理学院 太原 030006
- 关键词:
-
数据保护官; 数据合规; 数据保护; 数据流动
- 摘要:
-
[目的/ 意义]系统了解当前中外数据保护官制度的主要内容与异同,对于企业有效规避用户隐私风险,促进全球数据流动与增值,具有现实与理论意义。[方法/ 过程]运用了文献分析法和比较分析法,从数据保护官的法定条件与地位、法定职责与范围、问责机制三方面,对中外数据保护官制度进行系统性的比较研究。[结果/ 结论]整体上看,各国数据保护官制度日趋完善,成为未来数据流动的法律保障制度之一。我国应通过立法的方式完善数据保护官制度,设置权威机构来培养数据保护人才,促进我国数据保护与流动增值的发展。
更新日期/Last Update:
1900-01-01