[目的/ 意义]系统了解当前中外数据保护官制度的主要内容与异同,对于企业有效规避用户隐私风险,促进全球数据流动与增值,具有现实与理论意义。[方法/ 过程]运用了文献分析法和比较分析法,从数据保护官的法定条件与地位、法定职责与范围、问责机制三方面,对中外数据保护官制度进行系统性的比较研究。[结果/ 结论]整体上看,各国数据保护官制度日趋完善,成为未来数据流动的法律保障制度之一。我国应通过立法的方式完善数据保护官制度,设置权威机构来培养数据保护人才,促进我国数据保护与流动增值的发展。