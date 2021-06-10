[目的/ 意义]近年来,英国不断改革大规模情报监控的监督制约机制,强化情报民主归责和公民基本权利保障,因此,对英国大规模情报监控监督制约的新进展进行梳理、探研,对于我国相关制度的科学、合理构建有着重要的意义。[方法/ 过程]通过历史分析、规范分析的方法,发现近年来英国在大规模情报监控的议会监督、审批、专员监督方面进行了大幅改革,强化大规模情报监控监督的独立性、增强监督主体的权力和能力、注重大规模情报监控监督的技术性。[结果/ 结论]大规模情报监控监督制约是情报治理的重要组成部分,是健全国家安全法律制度体系的题中之义。在构建科学、合理、符合国情的大规模情报监控监督制约机制时,可借鉴英国新近发展的经验,注重具有独立性监督主体的构建、赋予监督主体足够的权力和能力、注重大规模情报监控监督制约的技术性。