[1]吴常青 王方倩.英国大规模情报监控监督制约的新进展及其借鉴*[J].情报杂志,2021,40(06):26.
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英国大规模情报监控监督制约的新进展及其借鉴*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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40
- 期数:
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2021年06期
- 页码:
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26
- 栏目:
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- 出版日期:
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2021-06-10
文章信息/Info
- Title:
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The New Development and Reference of Supervision and Restriction ofBulk Intelligence Surveillance in the United Kingdom
- 作者:
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吴常青 王方倩
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天津商业大学法学院 天津 300134
- 关键词:
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大规模情报监控; 监督制约; 独立性; 技术性; 监督主体; 情报治理
- 摘要:
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[目的/ 意义]近年来,英国不断改革大规模情报监控的监督制约机制,强化情报民主归责和公民基本权利保障,因此,对英国大规模情报监控监督制约的新进展进行梳理、探研,对于我国相关制度的科学、合理构建有着重要的意义。[方法/ 过程]通过历史分析、规范分析的方法,发现近年来英国在大规模情报监控的议会监督、审批、专员监督方面进行了大幅改革,强化大规模情报监控监督的独立性、增强监督主体的权力和能力、注重大规模情报监控监督的技术性。[结果/ 结论]大规模情报监控监督制约是情报治理的重要组成部分,是健全国家安全法律制度体系的题中之义。在构建科学、合理、符合国情的大规模情报监控监督制约机制时,可借鉴英国新近发展的经验,注重具有独立性监督主体的构建、赋予监督主体足够的权力和能力、注重大规模情报监控监督制约的技术性。
更新日期/Last Update:
1900-01-01