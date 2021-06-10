[目的/ 意义]明清时期,人们对于军事信息的安全管理高度重视并就管理方法进行了深入研究。挖掘和梳理这些内容,对于今天的相关工作具有重要的启示价值。[方法/ 过程]深入原典,爬梳史料,从多个侧面对明清时期军事信息的安全管理方法进行梳理和总结,对其时军事信息管理工作的主要方法和重要论述等进行揭示。[ 结果/结论]明清时期对军事信息的安全管理非常重视,并在方法和制度等方面有着深入探讨,种种精巧设计对于维持政权稳定起到了一定作用,也对后世产生了深远影响。