[1]王明程 张冬冬 丁 寒.国家安全视阈下生物监测情报体系建设研究*[J].情报杂志,2021,40(06):71.
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国家安全视阈下生物监测情报体系建设研究*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
40
期数:
2021年06期
页码:
71
栏目:
出版日期:
2021-06-10

文章信息/Info

Title:
Research on the Construction of Biosurveillance IntelligenceSystem from the Perspective of National Security
作者:
王明程1 张冬冬1 丁 寒2
1. 中国刑事警察学院公安信息技术与情报学院 沈阳 110035;2. 中南财经政法大学刑事司法学院 武汉 430073
关键词:
国家安全生物安全生物安全治理生物监测情报情报体系
摘要:
[目的/ 意义]生物安全是国家安全的重要组成部分。生物安全,情报先行,因而构建系统完备、协同高效的生物监测情报体系意义重大。[方法/ 过程]在辨析相关概念、阐释生物监测情报内涵的基础之上,围绕我国生物监测情报的组织机构、体系架构、运行机制建设,设计一个科学合理的生物监测情报体系。[结果/ 结论]生物监测情报体系的建设将为我国生物安全治理提供强有力的情报支撑,为维护国家安全奠定坚实的基础。
更新日期/Last Update: 1900-01-01